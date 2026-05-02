فازت الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها بمسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك في حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في ختام دورته الـ 74 هذا العام التي أقيمت أمس الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وفاجأت الفنانة ريهام عبد الغفور الحضور أثناء تسلم جائزة تكريمها، وأهدت الجائزة لروح والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وسط تأثر ريهام وتصفيق الحضور.

كواليس حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

شهد حفل الختام تكريم لجنة تحكيم المهرجان التي تضمنت كل من المخرجة كاملة أبوذكري، وبعضوية كل من سولاف فواخرجي، أشرف عبدالباقي، يسرا اللوزي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

كواليس تكريم ريهام عبد الغفور بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بتكريمها بفعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

نشرت ريهام صورا من تكريمها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وكتبت: " من حفل تكريمي في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، متشكرة وممتنه جداً وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال".

ريهام عبد الغفور يعرض لها فيلم "برشامة" حاليا بالسينمات

يعرض بالسينمات حاليا للفنانة ريهام عبد الغفور فيلم "برشامة" الذي بدأ عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر المصري، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام من عرضه بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

