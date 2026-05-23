تصوير- محمود بكار:

شهد البينك كاربت العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي أقيم مساء الجمعة، حضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس العيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام في العرض الخاص

وكان من أبرز الحضور الفنانة دينا الشربيني، النجمة ليلى علوي، الفنانة صبا مبارك، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، وكان من أبرز الحضور النجم كريم عبد العزيز، الفنان سيد رجب،الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد عيد، الفنانة مي كساب، الفنان شريف حسني، الفنانة ويزو، الفنان شيكو، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد التهامي، النجمة يسرا، الفنان بيومي فؤاد، الفنان عماد زيادة، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان ماجد الكدواني، المخرج مروان حامد، النجم العالمي مارتن لورانس، النجم العالمي جيانكارلو أسبوزيتو، النجمة نيللي كريم،الفنانة تارا عماد، مخرجا الفيلم عادل العربي وبلال فلاح، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على البينك كاربت.

تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو في طريقه لحضور العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، الذي أقيم مساء الجمعة بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ظهر تركي في الفيديو برفقة النجم عمرو دياب، وعلق تركي مازحا: هيشرفنا في العرض الخاص النهاردة لـ 7DOGS، الفنان الشاب، الموهوب، الهضبة عمرو دياب، إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل".

كواليس فيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

