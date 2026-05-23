تغيبت النجمة الإيطالية العالمية، مونيكا بيلوتشي عن العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، التي تشارك ببطولته نخبة من ألمع النجوم، والمقام مساء اليوم الجمعة استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

سبب غياب مونيكا بيلوتشي عن العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

وكان السبب وراء غياب مونيكا بيلوتشي عن حضور العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs"، هو حضورها العرض العالمي لفيلمها "The Birthday Party" الذي تشارك به ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام.

واحتفلت مهرجان كان السينمائي بفريق العمل وأبطال الفيلم، ونشرت صورا لهم على الريد كاربت، وكان من ضمنهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والجريمة في منطقة ريفية هادئة، يعيش شخص يدعى بيرجوني وزوجته نورا وابنته إيدا بالقرب من الفنانة كريستينا، وبينما يخططون لحفل عيد ميلاد نورا الأربعين، يبدأ غرباء غامضون بالظهور في القرية، والفيلم ينافس على جائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم في الفعاليات,

كواليس العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يشهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

تشارك النجمة مونيكا بيلوتشي عدد كبير من ألمع النجوم بفيلم "7 Dogs" هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

