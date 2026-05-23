إيهاب توفيق يوجه رسالة لصناع فيلم "سفن دوجز".. ماذا قال؟- صور

وجه المطرب إيهاب توفيق، التهنئة لأبطال فيلم "سفن دوجز" الذي يخوض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وذلك بعد مشاهدته للعمل في العرض الخاص بالقاهرة الذي أقيم أمس الجمعة بحضور أبطاله.

رسالة إيهاب توفيق لفريق عمل فيلم سفن دوجز

ونشر توفيق، صورا له من العرض الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من العرض الخاص لفيلم 7 Dogs.. ألف مبروك لكل القائمين على العمل، وإن شاء الله الفيلم يحقق نجاح كبير يليق بالمجهود الضخم المبذول فيه".

أحداث وأبطال فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

اقرأ أيضا:

دينا الشربيني وليلى علوي.. 16 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"





تعرف على سبب غياب مونيكا بيلوتشي من العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"



