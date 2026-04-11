أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية لدعم الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، والتي أقيمت في فندق بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال التربية، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على هذا الملف الإنساني.

تعليق محمد ثروت على مشاركته في احتفالية لدعم أطفال التوحد

وقال ثروت في تصريحات إعلامية على هامش الاحتفالية "سعيد جدًا إني أكون جزء من حدث مهم مثل هذا الحدث، لأن التوعية هي أول خطوة حقيقية لدعم الأطفال وأسرهم، وبتفرق جدًا في نظرة المجتمع لهم ودمجهم بشكل طبيعي في حياتنا."

جدير بالذكر أن الاحتفالية أطلقتها الدكتورة دينا مصطفى، وشهدت إطلاق أغنية "كنت واحد من كتير"، بصوت الفنان حمادة هلال، لدعم الأطفال، وتقول كلماتها: "كنت واحد من كتير كلنا في نفس المصير، محبوسين جوة السكوت، نترعب لو يعلا صوت، توهة جوة خيال كبير".

نجوم الفن في احتفالية لدعم أطفال التوحد

وإلى جانب حمادة هلال ومحمد ثروت، حضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين، بينهم: بشرى، حمزة العيلي، فريق بلاك تيما، الموزع أحمد عادل، سوزان نجم الدين، أحمد عز، والمنسق الإعلامي للحدث الصحفية نور طلعت.

