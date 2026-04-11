إعلان

محمد ثروت: التوعية بطيف التوحد خطوة أساسية لدعم الأطفال وأسرهم

كتب : منى الموجي

02:37 م 11/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد ثروت وسوزان نجم الدين وحمزة العيلي
  • عرض 3 صورة
    محمد ثروت وحمادة هلال وبشرى وأمير صلاح الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية لدعم الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، والتي أقيمت في فندق بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال التربية، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على هذا الملف الإنساني.

تعليق محمد ثروت على مشاركته في احتفالية لدعم أطفال التوحد

وقال ثروت في تصريحات إعلامية على هامش الاحتفالية "سعيد جدًا إني أكون جزء من حدث مهم مثل هذا الحدث، لأن التوعية هي أول خطوة حقيقية لدعم الأطفال وأسرهم، وبتفرق جدًا في نظرة المجتمع لهم ودمجهم بشكل طبيعي في حياتنا."

جدير بالذكر أن الاحتفالية أطلقتها الدكتورة دينا مصطفى، وشهدت إطلاق أغنية "كنت واحد من كتير"، بصوت الفنان حمادة هلال، لدعم الأطفال، وتقول كلماتها: "كنت واحد من كتير كلنا في نفس المصير، محبوسين جوة السكوت، نترعب لو يعلا صوت، توهة جوة خيال كبير".

نجوم الفن في احتفالية لدعم أطفال التوحد

وإلى جانب حمادة هلال ومحمد ثروت، حضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين، بينهم: بشرى، حمزة العيلي، فريق بلاك تيما، الموزع أحمد عادل، سوزان نجم الدين، أحمد عز، والمنسق الإعلامي للحدث الصحفية نور طلعت.

اقرأ أيضا

إيرادات الجمعة.. فيلم فاميلي بيزنس الرابع و"إشعار بالموت" الخامس

نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية

"تعرضت للتحرش في طفولتي".. ريهام عبدالغفور تكشف سرًا أخفته لسنوات

التوحد حمادة هلال محمد ثروت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
زووم

عدد ساعات نومها وخلفية هاتفها.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة الجمهور
استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
أخبار مصر

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
مع اقتراب شم النسيم.. زيادة 10% في أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق
اقتصاد

مع اقتراب شم النسيم.. زيادة 10% في أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق

إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
أخبار مصر

إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
سر تسمية شهور السنة بهذه الأسماء- لن تتوقع الحكاية
علاقات

سر تسمية شهور السنة بهذه الأسماء- لن تتوقع الحكاية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان