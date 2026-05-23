شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور خطفت من خلالها الأنظار إليها.

أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق

ونشرت غادة، صورا لإطلالتها التي سبق أن حضرت بها الحفل الموسيقي للسفارة الإيطالية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عبير صبري وحنان مطاوع تعلقان على إطلالة غادة عبدالرازق

وتفاعلت الفنانة عبير صبري مع تدوينتها، وعلقت "قمر". وكتبت الفنانة حنان مطاوع "واو". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "جمالك صعب، الحلوة، أحلى غادة، الملكة، لا جه ولا هيجي في الفن ست في جمالك، ملكة الأنوثة، روعة، أحلى ستايل عليها، تشبهي ياسمين صبري، عمالة تصغر وتحلو".

مسلسل "شباب امرأة".. آخر أعمال غادة عبدالرازق

كانت آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل "شباب امرأة" الذي عرض في موسم رمضان 2025، وشاركها البطولة يوسف عمر، محمد محمود، رانيا منصور، جوري بكر، حسن أبو الروس، لبنى ونس، وإخراج أحمد حسن.

