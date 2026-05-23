أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل كشف جديد مهما كان حجمه، كونه إضافة للثروة الوطنية.

وأوضح ناجي خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الكشف الجديد يقع في بئر "بستان جنوب" بمنطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية.

وأشار إلى أن منطقة شرق سيوة كان يعتقد أنها استنفدت إمكانياتها، لكن النتائج الأخيرة أثبتت عكس ذلك، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنقيب.

ولفت إلى أن "الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمسح السيزمي بتقنيات متطورة كشف تراكيب جيولوجية جديدة في باطن الأرض ما كانتش مرئية من قبل".

وأكد أن هذا النجاح يفتح المجال للشركة والشركات الأخرى للتوسع في البحث والتنقيب في نفس المربع والمناطق المحيطة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول على أن الوزير كريم بدوي يراهن على إدخال أحدث التكنولوجيات والتعاون مع شركات الخدمات العالمية لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.