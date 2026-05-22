أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها- صور

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت أيتن، مرتدية إطلالة كاجوال وهي تستمتع بأشعة الشمس، وكتبت: "النظارة عشان حمايتك مش حمايتي شعاع".

أيتن عامر تشارك ياسر جلال بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"



شاركت الفنانة أيتن عامر، صديقها الفنان ياسر جلال بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

وشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم وهم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

أعمال تنتظر عرضها أيتن عامر قريبا

تشارك الفنانة أيتن عامر، الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "استراحة محارب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

