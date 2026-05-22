أقام السفير الإيطالي في مصر، أجوستينو باليزي، حفلًا موسيقيًا كبيرًا بحديقة منزله في حي جاردن سيتي، شهد حضورًا لافتًا لنخبة من الشخصيات العامة، البرلمانيين، ونجوم الفن والرياضة.

حضور رفيع المستوى

شهد الحفل مشاركة برلمانية واسعة، تقدمهم النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب حسام سعيد، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، والنائب الدكتور أحمد علاء الدين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإضافة إلى حسام مصطفى السلاب.

لقاء النجوم

خطف الفنان محمد رمضان والفنانة غادة عبد الرازق الأنظار في ظهور نادر لهما معًا؛ حيث شهد الحفل لقاءً وديًا بينهما، أشادت خلاله عبد الرازق بفيلم "أسد"، مثمنةً موقف رمضان الأخير دفاعًا عن حق أهل الصعيد في دخول السينما بالجلابية، مؤكدةً أن ذلك يعد "شرفًا واعتزازًا".

الرياضة والمجتمع

كما حضر الحفل نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، وعدد من لاعبي كرة القدم المحترفين في إيطاليا، ورجل الأعمال عمرو بدر، وخبير السياحة عماد يس، ولفيف من نجوم المجتمع والشخصيات العامة.

تأتي هذه الأمسية في إطار تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين السفارة الإيطالية والرموز المصرية في مختلف القطاعات.