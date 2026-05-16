خضعت الفنانة داليا البحيري لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت داليا البحيري بفستان جريء وأنيق وسط أحد الحدائق، واستعرضت جمالها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات داليا البحيري الفنية

كانت آخر مشاركات داليا البحيري بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب تنشأ بين (كريم حسين) و(آيلا)، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة (مها)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري قريبا

تشارك الفنانة داليا البحيري بمسلسل "استراحة محارب" وسط مجموعة من النجوم هم هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

