كشف السيناريست أحمد مراد عن وجوده داخل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر أحمد مراد صورا من تجوله داخل المتحف عبر صفحته على انستجرام وكتب: "أول كتاب اشتريته في حياتي كان عن الديناصورات، عندي في البيت تماثيل T-Rex أكتر من أي طفل عنده ٨ سنين، ومن يومها وأنا نفسي أشوفهم بعيني".

وتابع: "النهارده زرت متحف التاريخ الطبيعي في لندن، واضح إن بعض الهوايات ما بتنقرضش".

آخر مشاركات أحمد مراد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات السيناريست أحمد مراد على شاشة السينما بفيلم "الست" عام 2025.

إذ تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

أحمد مراد يشرف على كتابة مسلسل محمد رمضان في رمضان 2027

كشف الفنان محمد رمضان عن عودته للدراما التلفزيونية في موسم دراما رمضان 2027 بعد غياب، وصرح أن السيناريست أحمد مراد سيشرف على كتابة مسلسله الجديد ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

