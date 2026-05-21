إعلان

أحمد مراد يتجول بين الديناصورات في متحف التاريخ الطبيعي بلندن

كتب : مروان الطيب

07:46 م 21/05/2026 تعديل في 07:56 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد مراد في جولة داخل متحف التاريخ الطبيعي بلندن (2)
  • عرض 4 صورة
    أحمد-مراد-في-جولة-داخل-متحف-التاريخ-الطبيعي-بلندن-(1)
  • عرض 4 صورة
    أحمد-مراد-في-جولة-داخل-متحف-التاريخ-الطبيعي-بلندن-(3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف السيناريست أحمد مراد عن وجوده داخل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر أحمد مراد صورا من تجوله داخل المتحف عبر صفحته على انستجرام وكتب: "أول كتاب اشتريته في حياتي كان عن الديناصورات، عندي في البيت تماثيل T-Rex أكتر من أي طفل عنده ٨ سنين، ومن يومها وأنا نفسي أشوفهم بعيني".

وتابع: "النهارده زرت متحف التاريخ الطبيعي في لندن، واضح إن بعض الهوايات ما بتنقرضش".

آخر مشاركات أحمد مراد على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات السيناريست أحمد مراد على شاشة السينما بفيلم "الست" عام 2025.

إذ تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

أحمد مراد يشرف على كتابة مسلسل محمد رمضان في رمضان 2027

كشف الفنان محمد رمضان عن عودته للدراما التلفزيونية في موسم دراما رمضان 2027 بعد غياب، وصرح أن السيناريست أحمد مراد سيشرف على كتابة مسلسله الجديد ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي.. محمد رمضان يطلق حملة "المليون جلابية"

بسبب محتوى خادش.. الأعلى للإعلام يقرر حجب حسابات "كروان مشاكل"

فيلم الست أحمد مراد محمد رمضان متحف التاريخ الطبيعي في لندن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
زووم

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا
رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
أخبار مصر

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
زووم

منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة
والد خوان بيزيرا يكشف لمصراوي سر بكائه بعد فوز الزمالك بالدوري
رياضة محلية

والد خوان بيزيرا يكشف لمصراوي سر بكائه بعد فوز الزمالك بالدوري
ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟
نصائح طبية

ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية