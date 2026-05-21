شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية لها من داخل غرفتها بصحبة كلبها الصغير.

أحدث ظهور لـ هدى المفتي

ونشرت هدى المفتي، الصور التي خطفت من خلالها الأنظار إليها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ومجنوني ضد العالم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اجمل وحده بالعال، أجمل وحدة بالعالم، عسل، قمر، تحفة، بخاف من الحيوان الأسود، أجمل واحدة في الكوكب".

هدى المفتي تشارك بفيلم بنات فاتن

تنتظر هدى المفتي طرح فيلمها السينمائي الجديد "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا.

وينتمي فيلم "بنات فاتن" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، إذ تدور أحداثه في إطار مستوحى من قصة حقيقية، حول صراع بين قسوة الظروف والعادات الأسرية، بينما تنشأ قصة حب تواجه العديد من التحديات والأزمات، ويحمل العمل طابعا دراميا مشوقا خاصة مع وجود سر داخل منزل "بنات فاتن"، من المتوقع أن يقلب مجرى الأحداث بالكامل.

وتظهر يسرا بشخصية جديدة تماما، وتجسد فيه دور سيدة تنتمي لبيئة شعبية مكافحة، وتعيش حياة مليئة بالتفاصيل اليومية القاسية، وهي زوجة باسم سمرة، وأم لابنتين، تؤدي دوريهما الفنانتان هدى المفتي وبسمة نبيل.

اقرأ أيضا:

منها قصة نور الشريف وبوسي.. قصص حب في الوسط الفني خطفت قلوب الجمهور





منهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.. فنانات تعرضن لانتقادات بسبب الإطلالات الجريئة



