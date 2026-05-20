احتفل عدد من نجوم الفن، بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز لعام 2026 بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في آخر مباريات الدوري.

نستعرض لكم أبرز احتفالات نجوم الفن بحصد الزمالك للدوري الممتاز:

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له في الصغر مرتديا فانلة الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "وأخيرا ضحكتلنا الدنيا، احنا أبطال الدوري".

المؤلف عمرو محمود ياسين

وجه المؤلف عمرو محمود ياسين، التهنئة لجمهور الزمالك ببطولة الدوري، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ألف مبروك لنادي الزمالك وكل جمهوره الحصول على بطولة الدوري لهذا الموسم ..انجاز مستحق".

رانيا فريد شوقي

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك فوز نادي الزمالك بالدوري، مبروك للجماهير ولكل أصحابي الزمالكاوية وزوجي العزيز وابني دودز مبروك بكل روح رياضية من أهلاوية".

حاتم صلاح

كتب الفنان حاتم صلاح، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك يا سيد الكل عشت فوق الـ ٦٥ سنة زملكاوي وعلمتنا حب الزمالك اسمحولي اسميه دوري محمد صبري ودوري عم شحاتة ودوري عم صلاح".

خالد تاج الدين

حرص الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، على الاحتفال بحصد الزمالك بطولة الدوري، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الأبطال، الزمالك بطل الدوري".

ماندو العدل

كتب المخرج ماندو العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله دوري إعجازي، شكرا جمهور الزمالك العظيم، شكرا جون ادوارد، شكرا للاعبين الأبطال، شكرا معتمد جمال، شكرا ممدوح عباس".

عبدالرحيم كمال

احتفل السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "مبروك بطولة الدوري لعام ٢٠٢٦ لنادي الزمالك العظيم.. تجربة كروية محترمة ومبروك لمصر إن فيها نادي الزمالك ومبروك لجمهور نادي الزمالك الذي يستحق هو كل التحية والاحترام".

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

