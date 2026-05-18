"الدور رايح له لوحده".. هشام ماجد يشيد بموهبة مصطفى غريب

كتب : سهيلة أسامة

01:42 م 18/05/2026

هشام ماجد

كشف الفنان هشام ماجد كواليس اختيار الفنان مصطفى غريب للمشاركة في فيلم برشامة، الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، وحقق إيرادات كبيرة تجاوزت 200 مليون جنيه.

وقال هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: "مصطفى غريب شخصية (حليلة)، وبعد أشغال شقة كان الدور رايح له لوحده، محدش يقدر يعمله غيره، والدور مختلف عليه تمامًا، شخصية واحد دماغه فيها مشكلة ومش مظبوط، وابن العمدة اللي لازم ياخد الثانوية العامة علشان يمسك العمدة في المستقبل".

وأضاف: "كل هزار الشخصية مختلف عن اللي بيعمله قبل كده، والدور حلو عليه أوي".

عرض فيلم برشامة على "يانجو بلاي" في عيد الأضحى

يذكر أن أعلنت منصة يانجو بلاي عن استعدادها لعرض فيلم برشامة ابتداء من 25 مايو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض السينمائي.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، وحاتم صلاح، وهو من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.

قصة فيلم "برشامة"

تدور أحداث الفيلم داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة "منازل"، حيث يتوفى المراقب أثناء الامتحان، ويحاول الطلاب إخفاء الأمر من أجل الغش، لكن المفاجأة أنهم لا يعرفون الإجابات، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية.

