انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.66 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و61.93 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 61.66 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و61.93 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك القاهرة: 61.68 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و61.93 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 61.65 جنيه للشراء، و61.93 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.73 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و61.97 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.