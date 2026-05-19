خطف الموت عدد كبير من نجوم الفن في سن مبكر، تاركين خلفهم مسيرة فنية قصيرة لكنها مؤثرة في ذاكرة الجمهور.

وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في سن مبكر

أسمهان

رحلت عن عالمنا الفنانة أسمهان في 14 يوليو 1944 نتيجة حادث سير غامض عن عمر ناهز 31 عامًا.

وتشير الروايات إلى أن سيارتها انحرفت وسقطت في ترعة الساحل بمدينة طلخا أثناء توجهها لقضاء عطلتها الصيفية في رأس البر.

هيثم أحمد زكي

رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ في 7 نوفمبر 2019 عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعثر عليه داخل شقته، وأشارت التحريات إلى تعرضه لإعياء شديد قبل الوفاة نتيجة سوء التغذية وتناول مكملات غذائية.

عامر منيب

رحل الفنان عامر منيب في 26 نوفمبر 2011 عن عمر ناهز 48 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون وتدهور حالته الصحية حتى وفاته في مستشفى دار الفؤاد.

علاء ولي الدين

رحل الفنان علاء ولي الدين في 11 فبراير 2003 عن عمر ناهز 39 عاما، إثر مضاعفات مرض السكري، وتوفي يوم عيد الأضحى عقب صلاة العيد، أثناء تصوير فيلم "عربي تعريفة".

ميرنا المهندس

رحلت الفنانة ميرنا المهندس عن عمر ناهز 36 عاما بعد معاناة مع مرض التهاب القولون التقرحي، وسافرت للعلاج بالخارج لكن حالتها الصحية تدهورت لاحقا.

