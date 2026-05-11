تعرض شاشة الحياة، اليوم، الجزء الثاني من حلقة الفنان يوسف الشريف في برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء.

يوسف الشريف يتحدث عن مسلسل "فن الحرب"

ويتحدث الفنان يوسف الشريف، مع الإعلامي عكرو الليثي، عن كواليس مسلسله "فن الحرب" والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي.

يوسف الشريف يتحدث عن محمد صلاح

ويفجر يوسف الشريف مفاجأة، ويكشف عن وجهة النجم محمد صلاح بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي.

مسلسل "فن الحرب"

يذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فن الحرب"، وهو مكون من ١٥ حلقة، وحقق نجاحا وقت عرضه.



وشارك في بطولة المسلسل ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، محمد جمعة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

اقرأ أيضا

بلقب "صوت مصر".. أنغام تحيي حفلها بـ "الآرينا" الجمعة المقبل

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة

بقيت جد".. ماجد المصري يستقبل حفيده الأول هارون