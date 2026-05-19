أغلى من كيلو الفراخ.. كم تكلفة طبق السلطة بعد ارتفاع أسعار الطماطم؟

كتب : أحمد الضبع

10:20 م 19/05/2026

واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها اللافت في الأسواق، لتتحول من مكون أساسي منخفض التكلفة إلى سلعة صعبة المنال لدى الكثير من الأسر.

ووصل سعر كيلو الطماطم، وفق متعاملين بالأسواق، إلى نحو 60 جنيها، وهو ما دفع البعض إلى مقارنة سعرها ببعض أنواع الدواجن، بعدما أصبحت "أغلى من كيلو الفراخ" في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسى إن أسعار الطماطم أصبحت "مجنونة"، موضحا: "سألت أحد زملائي عن أسعار الطماطم قال إنها بـ50 جنيه، وسألت في البيت قالوا جبناها بـ60 جنيه".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "طبق السلطة اليوم بيكلف 100 جنيه.. كيلو الطماطم أغلى من كيلو الفراخ".

تكلفة طبق السلطة بعد ارتفاع أسعار الطماطم

وبحسب الأسعار المتداولة في سوق العبور، سجلت أسعار مكونات السلطة الأساسية بالكيلو كالتالي:

الطماطم: 60 جنيها
البصل الأبيض: 15 جنيها
الفلفل الحامي: 30 جنيها
الخيار البلدي: 30 جنيها
الجزر: 30 جنيها
الخس: 30 جنيها
الليمونة: 5 جنيهات

ومع احتساب أن طبق السلطة المتوسط يحتاج إلى نحو ثلث كيلو من كل مكون، تصبح التكلفة التقريبية:

الطماطم: 20 جنيها
البصل: 5 جنيهات
الفلفل: 10 جنيهات
الخيار: 10 جنيهات
الجزر: 10 جنيهات
الخس: 10 جنيهات
ليمونة: 5 جنيهات

ليصل إجمالي تكلفة طبق السلطة إلى نحو 70 جنيها تقريبا، دون احتساب الزيت أو الخل أو الإضافات الأخرى، ما يجعل التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 100 جنيه في نهاية المطاف.

