تصدر اسم السيناريست إنجي علاء، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها عن طليقها الفنان يوسف الشريف التي كشفت من خلالها حقيقة خلافاتهما.

بداية القصة مع إنجي علاء

وكانت إنجي علاء قد أثارت حالة من الجدل بعد رسالة غامضة، وجهتها عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيها: "مش مسامحة.. خصوصًا اللي سرقوا وقتي وتعبي وشغلي سنين، وزيفوا الحقايق، وخلوني أصدق حكايات وأكتب فيها كمان وهي كلها تأليف، ووعدوا وعود ما وفوش بيها وسابوني في نص الطريق. وعلى فكرة أنا ممكن أسامح، إلا الأذى اللي ضر ببنتي معايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأضافت: "الحمد لله أنا خسرت وهم.. وهم خسروا الحقيقة، والحمد لله إني كسبت نفسي في الآخر. صحيح كسبتها بعد حرب مؤذية، بس كفاية إني لسه بضحك. حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، كلي ثقة في الله، وبحمد ربنا كل يوم إنه بعدني عن الشر ده".

رد فعل رواد مواقع التواصل على رسالة إنجي علاء

استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إنجي علاء التي فسروها على أنها تقصد من خلالها طليقها الفنان يوسف الشريف الذي انفصلت عنه منذ عامين ونصف بعد رحلة زواج بينما دامت لسنوات طويلة أسفرت عن إنجاب طفلين.

رد إنجي علاء عما أثير حولها بعد رسالتها

حرصت إنجي علاء، على توضيح ما أثير حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رسالتها، عبر صفحاتها الشخصية، وعلقت: "توضيح.. بالنسبة للكلام المتداول على بعض المواقع، أحب أوضح إن بيني وبين أبو أولادي أحلى ولدين في الدنيا.. ما شاء الله عندهم ١٦ سنة دلوقتي.. وبينا عشرة اكتر من ١٤ سنة.. وعلاقة احترام متبادل من بعد الطلاق اللي بقاله سنتين ونص.. والظلم اللي اتعرضتله في الشغل مفصول عن حياتي الشخصية.. الحمد لله على كل شيء.. وكله عند ربنا".

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" كان آخر عمل جمع بين إنجي علاء ويوسف الشريف، وشاركهما العمل ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، عماد رشاد، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا:

