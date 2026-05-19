بينهم محترفين.. 7 لاعبين قد يودعون الأهلي بعد مباراة المصري

كتب : هند عواد

09:14 م 19/05/2026 تعديل في 10:13 م
    أحمد نبيل كوكا 1
    أحمد نبيل كوكا
    ديانج (1)
    حسين الشحات1
    ديانج (2)

مع صافرة نهاية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، مساء غد الأربعاء، تنتهي عقود 7 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، إذ يصبحون بلا نادٍ ويحق لهم التوقيع لأي فريق.

وينتهي موسم الأهلي الحالي بمواجهة المصري، في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، ويحتاج الأحمر للفوز مع هزيمة الزمالك وتعادل بيراميدز لحسم اللقب.

لاعبون تنتهي عقودهم مع الأهلي

وفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تنتهي عقود كل من المالي أليو ديانج، والأنجولي كامويش، وأحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، وكريم فؤاد، وأحمد رمضان بيكهام، ومروان عثمان، بنهاية الموسم الحالي.

ويحق للرباعي ديانج وكوكا وحسين الشحات وكريم فؤاد التوقيع لأي نادٍ، فيما تنتهي إعارة الثلاثي كامويش وبيكهام ومروان عثمان.

مباريات مرحلة الحسم بالدوري المصري

تقام 3 مواجهات حاسمة بمرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز، وهي:

الزمالك – سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة

بيراميدز – سموحة – الدفاع الجوي

الأهلي – المصري البورسعيدي – برج العرب

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ50 نقطة.

الدوري المصري حسين الشحات أليو ديانج الأهلي

