إعلان

كيف تفاعل الجمهور مع صورة محمد سامي في كواليس مسلسل "قلب شمس"

كتب : نوران أسامة

04:08 م 13/05/2026

محمد سامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "قلب شمس"، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مسلسل قلب شمس، يسرا، محمد سامي".

تعليقات الجمهور على الصورة


ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبي محمد سامي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "مستنين عظمة"، "الأناقة والهيبة"، "الكينج"، "إن شاء الله هيكسر الدنيا"، "عم الشغلانة".

محمد سامي يتصدر التريند


وكان اسم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر تصدرا محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد نشره صورا رومانسية جمعتهما من رحلتهما إلى النمسا، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور.

أبطال مسلسل "قلب شمس"


ويخوض محمد سامي تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس"، الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة النجمة يسرا.

ويضم العمل عدد من نجوم الفن من بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند والمنتجة مها سليم.


اقرأ أيضا:
فستان ستان.. رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي

يسرا محمد سامي مسلسل قلب شمس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أخبار مصر

متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
أخبار المحافظات

أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي
زووم

بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
رياضة عربية وعالمية

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى