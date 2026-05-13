شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "قلب شمس"، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "مسلسل قلب شمس، يسرا، محمد سامي".

تعليقات الجمهور على الصورة



ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبي محمد سامي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "مستنين عظمة"، "الأناقة والهيبة"، "الكينج"، "إن شاء الله هيكسر الدنيا"، "عم الشغلانة".

محمد سامي يتصدر التريند



وكان اسم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر تصدرا محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد نشره صورا رومانسية جمعتهما من رحلتهما إلى النمسا، والتي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور.

أبطال مسلسل "قلب شمس"



ويخوض محمد سامي تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس"، الذي يتولى تأليفه وإخراجه وبطولته، بمشاركة النجمة يسرا.

ويضم العمل عدد من نجوم الفن من بينهم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند والمنتجة مها سليم.



اقرأ أيضا:

فستان ستان.. رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)





بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي



