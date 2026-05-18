استقبل مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، عددا من نجوم الفن والإعلام، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء.

نجوم الفن يشاركون في "حق الأداء العلني" بمجلس الشيوخ



وشارك الفنان ياسر جلال صورا من الاجتماع، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم محمود حميدة وهالة صدقي وهشام ماجد وفتحي عبد الوهاب وهاني رمزي ويوسف الشريف وسهر الصايغ وشيكو وعمرو يوسف وغادة عادل وباسم سمرة.

وعلق ياسر جلال على الصور قائلا: "من الاجتماع المثمر الذي ضم نخبة من قامات ورموز الفن المصري، والذي جاء تلبية واستجابة للمقترح المقدم بشأن تفعيل حق الأداء العلني لفناني الأداء".

وأضاف: "خطوة جادة وهامة نحو الحفاظ على حقوق المبدعين، وتقدير مسيرتهم الفنية بما يضمن لهم ولأجيال قادمة مظلة حماية عادلة، كل الشكر والتقدير لكل قامات مصر الفنية التي تشارك دائمًا في صياغة مستقبل أفضل للفن المصري".

كما شهد الاجتماع حضور كل من عمرو سعد وميرفت أمين وبيومي فؤاد وإلهام شاهين وخالد ذكي، إلى جانب المخرج خالد جلال.

آخر أعمال ياسر جلال الفنية

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، وشاركه البطولة ميرفت أمين وآيتن عامر ومصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.



