خطفت الفنانة آيتن عامر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ظهرت من خلالها عبر السوشيال ميديا نالت إعجاب متابعيها.

ونشرت آيتن عامر، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تعلمتُ أن أشرق وحيدا في الظلام".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمة الروعة والجمال، برنسيسة، الجمال والأناقة، جميلة، الفستان تحفة، حلاوتك خطيرة، آيتن السكر والعسل، الفستان تحفة ما شاء الله".

آيتن عامر تشارك في "كلهم بيحبوا مودي"

شاركت الفنانة آيتن عامر في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2026 وخاض بطولته ياسر جلال وعدد كبير من نجوم الفن.

آيتن عامر تنتظر عرض استراحة محارب

تنتظر آيتن عامر عرض مسلسل "استراحة محارب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داود، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.

