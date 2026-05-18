محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟

قبل أزمة "أسد".. كيف انتقم "جعفر العمدة" و"حكيم باشا" من عنصرية منع الجلباب

شاركت الفنانة رزان جمال متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور جديدة من كواليس فيلم "أسد"، قبل عرضه بجميع السينمات يوم 21 مايو المقبل.

ماذا كتبت رزان جمال عن فيلم أسد

ونشرت رزان الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شوية صور إلي مع زملائي الممثلين من كواليس فيلم أسد، رح شارك كمان شوية بولارويد صور بكرا، فيلم أسد رح ينزل بكل صالات السينما بالوطن العربي ابتداءً من 21 مايو".

تفاصيل فيلم أسد

أقيم السبت 16 مايو عرضا خاصا لـ فيلم أسد في فوكس سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل.

شهد العرض الخاص حضور النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ومن صنّاعه: محمد وشيرين وخالد دياب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

أسد فكرة وإخراج محمد دياب، سيناريو وحوار محمد وشيرين وخالد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، عمرو القاضي، كامل الباشا، إيمان يوسف، إسلام مبارك، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"

15 صورة لـ سارة سلامة داخل حمام السباحة بإطلالة جريئة