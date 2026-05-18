إعلان

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس

كتب : معتز عباس

10:30 ص 18/05/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد رمضان ورزان جمال في فيلم اسد
  • عرض 16 صورة
    كواليس التصوير في فيلم اسد
  • عرض 16 صورة
    صور من كواليس تصوير فيلم أسد (3)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال ومحمد رمضان في فيلم اسد
  • عرض 16 صورة
    صور من كواليس تصوير فيلم أسد (1)
  • عرض 16 صورة
    صور من كواليس تصوير فيلم أسد (2)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في كواليس فيلم اسد (5)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال وصدقي صخر
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في مشهد الغروب في فيلم اسد
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في كواليس فيلم اسد (4)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في كواليس فيلم اسد (3)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في كواليس فيلم اسد (2)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال في كواليس فيلم اسد (1)
  • عرض 16 صورة
    رزان جمال تنشر صورا من كواليس فيلم اسد
  • عرض 16 صورة
    تصوير مشهد ليلى في فيلم اسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة رزان جمال متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور جديدة من كواليس فيلم "أسد"، قبل عرضه بجميع السينمات يوم 21 مايو المقبل.

ماذا كتبت رزان جمال عن فيلم أسد

ونشرت رزان الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شوية صور إلي مع زملائي الممثلين من كواليس فيلم أسد، رح شارك كمان شوية بولارويد صور بكرا، فيلم أسد رح ينزل بكل صالات السينما بالوطن العربي ابتداءً من 21 مايو".

تفاصيل فيلم أسد

أقيم السبت 16 مايو عرضا خاصا لـ فيلم أسد في فوكس سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل.

شهد العرض الخاص حضور النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ومن صنّاعه: محمد وشيرين وخالد دياب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

أسد فكرة وإخراج محمد دياب، سيناريو وحوار محمد وشيرين وخالد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، عمرو القاضي، كامل الباشا، إيمان يوسف، إسلام مبارك، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"

15 صورة لـ سارة سلامة داخل حمام السباحة بإطلالة جريئة

رزان جمال فيلم أسد انستجرام محمد رمضان موعد عرض أسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
اقتصاد

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
اقتصاد

صناديق الذهب تنافس السبائك.. أيهما أفضل لحماية المدخرات؟
إسرائيل تبدأ عملية للسيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة
شئون عربية و دولية

إسرائيل تبدأ عملية للسيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة
موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
يربك الحسابات.. أولى غيابات الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

يربك الحسابات.. أولى غيابات الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء