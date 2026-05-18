حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة أمام البحر، مرتدية "كاش مايوه" باللونين الأبيض والأسود.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء باللون الفوشيا اللامع.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة نور إيهاب بمكياج هادئ، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان أصفر مكشوف الصدر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر ببدلة أنيقة باللون الرصاصي.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية باللونين الأبيض والأسود، واعتبر بعض المتابعين أن إطلالتها جريئة بسبب البنطلون الشفاف.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من خلال أحدث ظهور لها ونشر الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت "توب" باللون الرصاصي، ونسقت معه بنطلون جينز أزرق، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

منة فضالي

دعمت الفنانة منة فضالي الحيوانات الضالة، من خلال منشور مطول عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعربت فيه عن استيائها من حملات تسميم الكلاب، ونشرت منة صورا تجمعها بكلابها.

جورجينا

نشرت جورجينا رودريجز، خطيبة اللاعب كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة كان الفرنسية

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر أنيق.



