أثارت واقعة منع 3 رجال من أبناء الصعيد من دخول العرض الخاص لفيلم "أسد" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تداول مقطع فيديو ظهروا خلاله مرتدين الجلباب الصعيدي، معبرين عن غضبهم واستيائهم من منعهم من دخول السينما بسبب ملابسهم.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الواقعة، معتبرين أن ما حدث يمثل تمييزًا غير مبرر ضد الزي الصعيدي، فيما طالب آخرون بضرورة احترام العادات والهوية الثقافية، خاصة أن الجلباب الصعيدي يعد من أبرز الرموز التراثية في المجتمع المصري.

كما تفاعل نجوم الفن مع الواقعة، رافضين ما حدث مع الشباب الصعيدي، ومنعهم من دخول أفلام سينمائية داخل بلادهم بسبب ملابسهم التي تعبر في الأساس عن الهوية الثقافية المصرية، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي:

من هو الشاب محمد المطعني

قال الشاب محمد المطعني، صاحب واقعة منعه من دخول إحدى دور العرض السينمائي بسبب ارتدائه الجلابية الصعيدي، إنه فوجئ بقرار منعه من حضور العرض الخاص لفيلم "أسد"، متسائلًا عن سبب التعامل معه بهذه الطريقة، قائلاً في مقطع فيديو متداول: "إيه الجرم اللي ارتكبناه عشان إحنا لابسين جلابية".

وارتبط اسم محمد المطعني خلال الفترة الماضية بالفنانة سما المصري، بعدما أعلن سابقًا عن دفعه مبلغ 50 ألف جنيه لها مقابل حملة إعلانية لصالح شركته، وذلك قبل إعلانها ارتداء الحجاب.

تعليق محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان على واقعة منع 3 رجال من حضور عرض فيلم أسد داخل إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم، ولو ماشالتكوش الأرض أشيلكم على راسي".

وأضاف: "واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

تعليق نجوم الفن على واقعة منع صعايدة دخول فيلم أسد

المخرج محمد دياب

علق المخرج محمد دياب، مخرج فيلم أسد، تعليقا جديدا على واقعة منع 3 رجال من دخول إحدى دور السينما بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلًا:"الواحد متضايق بجد إنه إزاي مواطنين مصريين لابسين جلابية يتمنعوا من دخول قاعة سينما في فندق تحت أي مسمى".

وأضاف: "إحنا كنا محظوظين إن فيه ناس مصريين عاديين شبه الشارع فيلم أسد جذبهم وإنهم يدخلوا الفيلم، ودي ظاهرة إن الفيلم يوصل لناس مش بس بتوع المولات، فدي حاجة إحنا كصناع فيلم المفروض نكون فخورين بيها".

وتابع: "إن أصحاب السينما أو المديرين يمنعوهم من الدخول بناء على نوع الجلابية، خليجي ولا مصري، دي حاجة مؤسفة. تخيل إن إنسان يتعنصر عليه داخل بلده، وفيلم أسد أصلًا كله ضد العنصرية".

المخرج أمير رمسيس

علق المخرج أمير رمسيس على واقعة منع عدد من الرجال من دخول فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي،عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" قائلًا: "مهزلة.. تذكرني بأحد كبار نقادنا اللي للأسف بحبه جدًا وبقدره، رحمه الله، كان مسؤولًا عن قاعة السينما دي نفسها بحكم إن شركة إنتاج كانت بتديرها وقتها".

وتابع: "لما كنا بننظم فعالية يدعمها الاتحاد الأوروبي وكنا عايزين نخلي دخول الأفلام ببلاش خلال الفعالية، بما إن القاعة كانت هتاخد إيجارها، رفض وقال: لما تبقى ببلاش أي حد هيدخل القاعة والناس البلدي والحفاة. طول عمر السينما للجميع".

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟

محمد رمضان: أعلى أجر لي كان 45 مليونًا.. الممثل غلبان مقارنة بالمغني