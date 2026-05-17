تعتبر الفنانة ليلى طاهر من أشهر فنانات سينما الزمن الجميل، وهي اسم لامع في سماء السينما تميزت برقتها وجمال ملامحها.

أبرز أعمال ليلى طاهر

الفنانة ليلى طاهر قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة منها : "الناصر صلاح الدين"، "الأيدي الناعمة"، "لا تطفئ الشمس"، "بطل للنهاية"، "زوج في إجازة"، "زمان يا حب"، "الطاووس"، وغيرها

ليلى طاهر وزوجها يوسف شعبان

عام 1964 تزوجت الفنانة ليلى طاهر، من الفنان الكبير يوسف شعبان، وهي الزيجة الرابعة لها، واستمر زواجهما 4 سنوات، انفصلا خلالها ٣ مرات.

آخر أعمال الفنانة ليلى طاهر

وكان آخر أعمال الفنانة ليلى طاهر سيت كوم "الباب في الباب 4"، والذي عرض عام 2014، وشاركها البطولة: أحمد خليل، شريف سلامة، كارولين خليل، ومن إخراج تغريد العصفوري.

