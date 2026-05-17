"سألوا عن نوع الجلابية".. شاب صعيدي يروي كواليس منعه من دخول فيلم "أسد"



أكد الشاب محمد المطعني، أحد أصحاب واقعة منع 3 شباب صعايدة من حضور العرض الخاص لفيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلابية، أن فرد الأمن المسؤول عن الفندق أوضح لهم أن قرار منع دخولهم جاء تنفيذًا للتعليمات.

وأضاف المطعني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن فرد الأمن قال لهم:"أنا من المنيا وعارف قيمة الجلابية ومتابعنا وعارفنا وبيلبس الجلابية".

تفاصيل الواقعة

وأضاف أن الشباب انصرفوا بهدوء دون إثارة أي مشكلات أو حالة من الشغب أمام الفندق، حرصًا على عدم الإضرار بصورة السياحة أو التسبب في أي مشاهد سلبية داخل المكان.

وتابع: "في الأول سألنا فرد الأمن مدخل السينما من هنا راح شاورلنا على باب تاني، روحنا الباب التاني قالولنا لا الباب اللي رجعت منه، لما رجعنا تاني قولناله ليه بتشاور على هناك والدخول من الباب هنا، اتلغبط وقالنا طيب تعالوا ورايا".

وأكمل: "كلم حد في التليفون بيقوله فيه هنا 3 بجلايب صعيدي، وراح ساكت، وسام عرف أنه واحد بيساله هناك نوع الجلايب اية"، مستنكرًأ: "قاله يعني لو خليجي هتفرق معاك".

وأشار إلى أنهم كانوا ذاهبين من أجل قضاء وقت ممتع مع صديقهم "عم خريبش" الذي كان يريد دخول السينما لأول مرة هيشوف محمد رمضان، فوجئوا أنه تم منعهم من دخول الفندق.

وأضاف: "إدارة الفيلم تواصلت معانا الإنتاج، وإن محمد رمضان عايز ينزل مخصوص من السعودية يحضر معانا الفيلم، مش تكريما للجلابية تكريما لينا احنا".

عرض فيلم أسد في السعودية

أقيم مساء أمس السبت 16 مايو عرضا خاصا لـ فيلم أسد في فوكس سينما بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع العمل.

شهد العرض الخاص حضور النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ومن صنّاعه: محمد وشيرين وخالد دياب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

اقرأ أيضا..

15 صورة لـ سارة سلامة داخل حمام السباحة بإطلالة جريئة

بالصور.. أول ظهور لـ جورجينا في مهرجان "كان" بفستان قصير وجذاب



