شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا واسعا بين الإعجاب والانتقاد.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية باللونين الأبيض والأسود، واعتبر بعض المتابعين أن إطلالتها جريئة بسبب ارتدائها بنطلون شفاف من الدانتيل.

تعليقات الجمهور على صور مي سليم

جاءت أبرز تعليقات الجمهور كالتالي: "البنطلون شفاف"، "مش موفقة"، "عسولة"، "القمر بتاعنا"، "إيه ده مش للدرجة دي"، و"حلوة بس البنطلون مش أحسن حاجة".

وكان آخر ظهور للفنانة مي سليم خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أقيم الأسبوع الماضي، وظهرت بإطلالة لافتة مرتدية فستان من اللون الذهبي.

آخر أعمال مي سليم الدرامية

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية كان مسلسل "روج أسود"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق تفاعلًا ملحوظًا وقت عرضه.

وشارك في بطولة العمل كل من رانيا يوسف، أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

