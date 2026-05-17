شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطفت من خلالها أنظار متابعيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت "توب" باللون الرمادي، ونسقت معه "بنطلون" جينز أزرق، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة نسرين طافش

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر ما شاء الله"، "نسرين الجميلة"، "الأناقة والجمال"، "أجمل نساء العالم"، و"يسعد صباحك حبيبتي".

غياب نسرين طافش عن دراما رمضان 2026

وكان من المقرر أن تخوض نسرين طافش موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "أنا وهو وهم"، إلا أن العمل تأجل بسبب ضيق الوقت.

ويعد مسلسل "أنا وهو وهم" أول تجربة لنسرين في التأليف الدرامي، إذ تشارك فيه كمؤلفة وبطلة، إلى جانب الفنان أحمد صلاح حسني، وعدد من النجوم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.



