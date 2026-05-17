تحدث الفنان محمد رمضان عن أسباب ابتعاده عن الدراما التلفزيونية لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أنه فضل التوقف من أجل التركيز على مشروعات سينمائية جديدة، وعلى رأسها فيلم "أسد"، الذي وصفه بأنه بداية مختلفة لمرحلة فنية جديدة في مسيرته.

وقال رمضان في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو اديب، على قناة "ام بي سي مصر"، إنه قدم مسلسل "جعفر العمدة" وهو في سن الـ35، رغم أن الشخصية كانت لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا، مشيرًا إلى أنه شعر بأنه يستهلك مراحل عمرية وفنية مبكرًا.

شخصية جعفر العمدة

وأوضح: "عملت جعفر العمدة وأنا عندي 35 سنة وحاسس إن عندي في مكتبتي 8 مسلسلات بطولتي ودايما مرجعي أستاذة عظماء زي عادل وأحمد زكي، والجرعة دي زيادة هي حلوة بس كترها على المدى البعيد يؤثر عليا، أنا عملت جعفر العمدة والشخصية عندها 55 سنة، لما يبقى سني 50 سنة هعمل أنهي ادوار أنا باخد من المستقبل".

الابتعاد عن الدراما والاتجاه للسينما

وأضاف رمضان أنه كان ينتهي من تصوير المسلسلات وهو في حالة إرهاق شديد، ما يدفعه لتقديم أفلام في وقت قصير، لذلك قرر التوقف عن الدراما لمدة 3 سنوات للتركيز بشكل أكبر على السينما، مؤكدًا أن فيلم "أسد" يضم مجموعة كبيرة من صناع الأعمال المميزين، وهو ما شجعه على خوض التجربة بحماس كبير.

