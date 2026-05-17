انتقد الفنان محمد رمضان، عدم عرض فيلم أسد في عدد كبير من السينمات بمنطقة مصر الجديدة.

تعليق محمد رمضان

وعلق محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "قريت في التعليقات تعليق ذكي، واحد بيقول ليه الصعايدة يروحوا سينما هيلتون؟".

وتابع رمضان: "لأن حضرتك الفيلم مش موجود في ولا سينما منفردة في مصر، فيه منطقة كبيرة اسمها مصر الجديدة مفيش في كل السينمات اللي تابعة لقطاعات السينما فيلم أسد".

وأضاف: "فيه مافيا مسؤولة عن السينما بيقول إيه نفتحله القاعة وإيه لأ، يمكن أكون أنا السبب، الغيرة، قابيل قتل هابيل بدافع الغيرة، بمشي في الشارع الناس بتنادي ليا بنمبر وان ومافيا والعمدة، ودلوقتي أسد".

واستكمل: "بس الصناع والناس ذنبهم إيه، ليه الفيلم مايكونش موجود، يمكن أكون أنا السبب، مش موجود في ولا سينما منفردة، ده وأنا في بداية حياتي عبده موتة كان موجود في كل السينمات".

تعليق محمد رمضان على واقعة منع ٣ أشخاص من دخول فيلم "أسد"

وكان محمد رمضان، قد علق على واقعة منع ٣ أشخاص من دخول السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكتب رمضان: "شرف ليا وللسينما ولكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم، ولو ماشالتكوش الأرض أشيلكم على راسي".

وتابع: "واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر.. السينما للجميع يا فندم ودي أبسط حقوق الشعب".

أبطال فيلم أسد

ويعرض فيلم أسد حاليًا بالسينمات، من بطولة: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ومن إخراج محمد دياب وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب.

