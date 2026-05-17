استضاف المايسترو هاني فرحات الفنانة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة الأسبق، في ورشة عمل أقيمت بأحد المنتجعات السياحية، حضرها عدد كبير من الشباب، ووصفها بأنها أستاذته ومعلمته وصديقته.

إيناس عبدالدايم تتحدث عن طردها من بيت الطالبات بسبب الفلوت

وخلال اللقاء، الذي أداره فرحات، كشفت إيناس عن تحديات واجهتها خلال مسيرتها الفنية وفي بداية المشوار، أبرزها تعرضها للطرد 3 مرات من بيوت الطالبات في فرنسا أثناء دراستها هناك.

وأرجعت إيناس سبب الطرد إلى شكاوى زملائها ضدها وأنها تسبب لهم الإزعاج في المدينة الجامعية، بسبب حرصها على ممارسة العزف على آلة الفلوت التي تجيدها.

هاني فرحات محاور للمرة الأولى

يُشار إلى أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هاني فرحات تجربة أن يكون محاور، كما قام خلال ورشة العمل بتقديم توزيعات جديدة لعدد من الأغاني الشهيرة، منها أغنية الفنان عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني"، وأغنية "أنت عمري" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.

