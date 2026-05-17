طالب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، طهران بتوضيح موقفها بشأن الهجوم الذي استهدف سفينة تُدار من قبل شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

تحقيقات سيول في الهجوم على سفينة كورية جنوبية بمضيق هرمز

وخلال اتصال هاتفي أجراه الأحد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أوضح هيون أن الحكومة الكورية الجنوبية تجري تحقيقا إضافيا بشأن الهجوم الذي تعرضت له السفينة "إتش إم إم نامو"، وهي سفينة شحن ترفع علم بنما وتديرها شركة الشحن الكورية "إتش إم إم".

وطلب الوزير الكوري الجنوبي من الجانب الإيراني توضيح موقفه من الوقائع المحيطة بالحادث.

وشدد هيون على ضرورة ضمان سلامة وحرية الملاحة لجميع السفن، بما فيها السفن الكورية الجنوبية، في مضيق هرمز الذي يشهد توترات متصاعدة بسبب النزاع الإقليمي، مؤكدا أهمية استقرار الممرات المائية الحيوية.

موقف طهران من تأمين الملاحة عقب الهجوم على سفينة كورية جنوبية

وفي المقابل، عرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف إيران من التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وأبدى موافقته على أهمية استعادة المرور الآمن في هذا الممر البحري الحيوي، داعيا في الوقت نفسه إلى إنهاء المواجهة الحالية بسرعة، وفق بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والاتصالات الوثيقة لضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وأطقمها في المضيق، بما يضمن استقرار حركة التجارة البحرية في المنطقة وتجنب أي تصعيد إضافي.

نتائج التحقيق في استهداف السفينة إتش إم إم نامو

وفي وقت سابق، خلص فريق التحقيق الحكومي الكوري إلى أن انفجارا وحريقا اندلعا على متن السفينة "إتش إم إم نامو" في 4 مايو، نتيجة تعرضها لضربة بواسطة جسمين طائرين مجهولي الهوية.

من جهته، أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أنه يواصل العمل لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف السفينة، مؤكدا التزام الدولة بحماية مصالحها ومواطنيها في الممرات المائية الدولية وضمان أمن سفن الشحن التابعة لها.