اللمسات والاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتب : مروان الطيب

10:36 ص 12/05/2026
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (1)
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (3)
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (2)
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (6)
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (5)
    الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (4)
    تكريم المخرج بيتر جاكسون في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (2)
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (1)
    مدينة كان الفرنسية
    بوستر الفيلم الفرنسي القبلة الكهربائية
    كواليس فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي القبلة الكهربائية (3)

تتجه أنظار العالم مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة كان الفرنسية التي تستضيف الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري.

وتواصل إدارة المهرجان استعداداتها ولمساتها الأخيرة من أجل حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية على جائزة السعفة الذهبية إلى جانب العديد من المسابقات أبرزها مسابقة "نظرة ما".

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تكريما لمسيرته السينمائية الضخمة.

واحتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون مملكة الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.


