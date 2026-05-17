شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المنحة التموينية الإضافية للأسر المستحقة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

موعد صرف آخر دفعة من منحة التموين وقائمة السلع المتاحة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المنحة التموينية الإضافية للأسر المستحقة، مؤكدة أن كل بطاقة تموين مستفيدة يحق لها الحصول على الدعم الإضافي 4 مرات، بقيمة 400 جنيه سلع في كل مرة، على أن يتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

أكدت الوزارة أن صرف المنحة يتم وفق الضوابط المعمول بها داخل منظومة التموين، من خلال منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية، دون إجراء أي تغييرات جديدة على نظام صرف السلع التموينية أو آليات الدعم الحالية.

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثمار التنمية لا يمكن حصرها في توقيت محدد، مؤكدًا أن التنمية عملية مستمرة لا تتوقف، وأن الطموح الوطني ممتد بلا نهاية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، اليوم: "عشان نبقى عارفين، متى نشعر بثمار التنمية؟.. ثمار التنمية عمل دائم، والتنمية لا تنتهي والطموح لا ينتهي، في دولة تواصل تحقيق الإنجازات، مفيش توقف، والموضوع مستمر لأجيال بعد كده".

رُصد نهارًا.. أول صورة لهلال ذي الحجة 1447هـ

نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال ذي الحجة 1447هـ نهارًا من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.

وجاء تصوير الهلال بتاريخ اليوم الأحد 17 مايو 2026 في تمام الساعة 09:20 صباحًا بتوقيت الإمارات.

الصحة: لا إصابات بـ"إيبولا" في مصر.. و5 إجراءات وقائية عاجلة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس الإيبولا داخل مصر، مشددًا على أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، في إطار منظومة الترصد الوبائي والاستعداد المبكر.

وذكر "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن الوزارة تتابع عن كثب التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس الإيبولا في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية، والدولية المعنية بالصحة العامة.

هل يستفيد أصحاب نموذج 10 من تسهيلات إدخال المرافق؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة موقف الحاصلين على نموذج 10 تصالح، وفقًا لقانون التصالح القديم، فيما يتعلق بإدخال المرافق للعقارات الخاصة بهم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إنه يُشترط بالنسبة للحاصلين على نموذج 10 تصالح تقديم طلب للحصول على شهادة مطابقة أولًا.

السيسي: "ما تحقق في الدلتا الجديدة إنجاز ضخم لازم المصريين يعرفوه"

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في الضبعة.

وقال الرئيس السيسي: "يا بهاء مش عايزك تستعجل، في زملاء كتير معانا وفي ناس مش عارفين اللي بيتقال.. ارجع للخريطة اللي فاتت، وابدأ بالراحة قول للناس إيه التفاصيل عشان إحنا مش بنقول ده عشان نخلي المصريين يبقوا سعداء بنفسهم لأن اللي اتعمل بفضل من ربنا كبير ومش هيتعرف لو متكلمناش بالتفصيل".

ظاهرة فلكية استثنائية.. ثاني كسوف للشمس في 2026 يمر بهذه المناطق

تشهد الكرة الأرضية يوم 12 أغسطس 2026، ظاهرة فلكية لافتة تتمثل في كسوف الشمس، والذي يُعد ثاني كسوف خلال العام.

ويأتي الكسوف هذه المرة بشكل كلي في عدد من المناطق، ما يمنحه أهمية علمية وجماهيرية واسعة.

الكهرباء: العدادات الجديدة ستكون "مسبقة الدفع"

أكد أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منظومة العدادات مسبقة الدفع تمثل إحدى أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في إدارة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو تركيب هذا النوع من العدادات لكل المشتركين الجدد.

