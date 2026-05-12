فيديو| تجهيزات ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي

كتب : مروان الطيب

03:38 م 12/05/2026
    تغطية إعلامية عالمية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي
    تحضيرات ريد كاربت حفل الافتتاح
    اللمسات النهائية لحفل افتتاح مهرجانكان السينمائي
    بوستر الدورة ال 79 لمهرجان كان السينمائي
    استعدادات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي
    تجهيزات تجري على قدم وساق استعدادا لحفل الافتتاح
    ريد كاربت حفل الافتتاح

استعدادات تجري على قدم وساق من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي للانتهاء من التجهيزات النهائية قبل حفل افتتاح الدورة الـ 79 التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في مدينة كان الفرنسية.

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر خلاله فريق عمل المهرجان وهم يقومون بفرش الريد كاربت استعدادا لاستقبال ضيوف المهرجان.

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تكريما لمسيرته السينمائية الضخمة، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون مملكة الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

