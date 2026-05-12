استعدادات تجري على قدم وساق من قبل إدارة مهرجان كان السينمائي للانتهاء من التجهيزات النهائية قبل حفل افتتاح الدورة الـ 79 التي تقام مساء اليوم الثلاثاء في مدينة كان الفرنسية.

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، مقطع فيديو ظهر خلاله فريق عمل المهرجان وهم يقومون بفرش الريد كاربت استعدادا لاستقبال ضيوف المهرجان.

كواليس فيلم الافتتاح

يفتتح مهرجان كان السينمائي الدولي فعالياته هذا العام بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري والمرشح لجائزة "السعفة الذهبية" هذا العام، المعروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، التي يرأسها المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم حول رسام في باريس عام 1928، عاجز عن العمل منذ وفاة زوجته، فيشارك دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تُنظمها عاملة في كرنفال. وبينما يستعيد إلهامه، تقع هي في حب الرجل الذي تخدعه.

كواليس تكريم بيتر جاكسون بـ "السعفة الذهبية"

سيتم تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي، بيتر جاكسون بجائزة "السعفة الذهبية" الفخرية تكريما لمسيرته السينمائية الضخمة، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

احتفت إدارة المهرجان بمسيرة المخرج العالمي بيتر جاكسون وكتبت عن تكريمه عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام": "في 31 مايو عام 2001 عرض لأول مرة ملحمة بيتر جاكسون مملكة الخواتم ضمن فعاليات المهرجان، وها هو يعود بعد 25 عاما، الرجل الذي غير صناعة السينما إلى الأبد.

