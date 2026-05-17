قاليباف لـ"وزير داخلية باكستان": الوجود الأمريكي بالمنطقة سبب انعدام الأمن

كتب : وكالات

06:43 م 17/05/2026

قاليباف خلال اجتماعه مع وزير الداخلية الباكستاني

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استقبل اليوم الأحد، وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقوي وأجرى معه محادثات.
وأكد قاليباف خلال حديثه مع وزير داخلية باكستان، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سبب لانعدام الأمن.
وبحسب الوكالة الإيرانية، كان وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران أمس السبت، في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها باكستان لتسهيل الحوارات وتعزيز السلام الإقليمي.

