طرحت قبل أيام، شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة BZ4X الكهربائية، وهي أول طراز كهربائي يقدم رسميًا من قبل الشركة اليابانية لعملاء السوق المحلي.

وفقًا لما أعلنت عنه تويوتا إيجيبت، تتوفر السيارة BZ4X الجديدة بفئتين من التجهيزات وأسعارها تبدأ من 2.200.000 للنسخة الدفع الأمامي، و2.380.000 جنيه لنسخة الدفع الكلي للعجلات. مع بطارية يابانية سعة 73 كيلووات/ساعة.

وبالكشف الرسمي عنها تصبح تويوتا BZ4X تنضم تاسع سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة اليابانية في مصر وتتوفر بشكل رسمي خلال 2026.

في التقرير الآتي يمكن التعرف على سيارات تويوتا المتاحة رسميًا في مصر:

تويوتا كورولا

تبدأ أسعار كورولا من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و600 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 سعرها في يونيو مليون و650 ألف جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تويوتا RAV4

تتوفر RAV4 بفئة واحدة Full Option بسعر رسمي 6,550,000 جنيه.

تقدم راف 4 بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 203 أحصنة عند 6.600 لفة بالدقيقة، وعزم دوران 243 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات، وبنظام تعليق أمامي Macpherson ونظام تعليق خلفي Double Wishbone، ونظام توجيه كهربائي.

تويوتا كوستر

تقدم الحافلة تويوتا كوستر بثلاث فئات بسعر رسني يبدأ من للفئة Standard عدد 23 مقعد 3,565,000 جنيه، والفئة VIP عدد 22 مقعد بسعر 4,615,000 جنيه، والفئة Full Option عدد 22 مقعد بسعر 4,540,000 جنيه

تأتي الحافلة بمحرك سعرة 2.8 لتر، 4 أسطوانات، ديزل، تيربو، يولد 147 حصان، يولد قوة 147 حصان، بعزم دوران 420 نيوتن متر، ناقل حركة أتوماتيك بـ 6 سرعات، ودفع خلفي للعجلات.

تويوتا هاي آيس

تتوفر تويوتا هاي آيس في السوق المصري بسعر يبدأ من 1,428,000 جنيه للفئة Van S/R والفئة Van H/R بسعر 970,000 جنيه، والفئة Standard بسعر 1,632,000 جنيه، والفئة Highline بسعر 2,099,500 جنيه، والفئة Full Option بسعر 1,870,000 جنيه.

تعتمد تويوتا هاي آيس منها على محرك 6 سلندر بسعة 3500 سي سي، بقوة قدرها 147 حصانًا وعزم أقصى للدوران 124 نيوتن/متر، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

تويوتا هايلكس

تتوفر تويوتا هايلكس موديل 2024 المزودة بكابينة فردية مليون و655.000 جنيه .

تتوفر تويوتا هايلكس في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك بنزين سعة 2.4 لتر بقوة 147 حصان ميكانيكي عند 3400 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تويوتا فورتشنر

تقدم تويوتا فورتشنر بسعر يبدأ من 3.400.000 جنيه للنسخة القياسية، و الفئة الثانية 3.700.000 والنسخة الأعلى تجهيزًا بـ3.900.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر تقدم في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام 2X4 في حين الفئة الثانية 4X4.

المحرك الثاني والذي يتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا يتكون من 6 اسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصان وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل، وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تويوتا لاند كروزر برادو

تقدم تويوتا لاند كرورز بفئة واحدة سعرها الرسمي 8.700.000 جنيه.

تقدم تويوتا لاندكروزر برادو بطول 4.95 متر من ضمنه 2.79 متر لقاعدة العجلات بينما يبلغ عرضها 1.88 متر وارتفاعها الكلي 1.17 مترًا.

تعتمد برادو في فئتها المتاحة محليًا على محرك V6 سعة 3.956 سي سي بقوة 270 حصان وعزم 381 نيوتن.متر عند 4400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تويوتا أوربان كروزر

تقدم تويوتا أوربان كروزر الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و430 ألف جنيه، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

