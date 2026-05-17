قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع "الدلتا الجديدة" يُعد من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، موضحًا أن مسار المشروع يمتد لنحو 150 كيلومترًا، ويضم أكثر من 13 أو 14 محطة رفع، مشيرًا إلى أن كل محطة تمثل مشروعًا ضخمًا قائمًا بذاته.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة: "عندما نقدم المشروع بصورة مختصرة، فإننا لا نعطي حجم الجهد الحقيقي الذي بذلته الدولة"، موضحًا أن إنشاء محطة رفع واحدة فقط يكشف حجم العمل الضخم المنفذ.

ولفت إلى أن الدولة أقامت ما بين 13 و15 محطة رفع في الجزء الشمالي وحده، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر وتبطين لمسارات تمتد لنحو 150 كيلومترًا، مع مسارات مماثلة تقريبًا في الجزء الشرقي، بإجمالي يصل إلى نحو 300 كيلومتر تخدم منظومة نقل المياه إلى المحطات.

وأوضح السيسي أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء شبكة متكاملة لنقل المياه داخل مساحة 2.2 مليون فدان، إلى جانب تنفيذ شبكات كهرباء خاصة بمحطات الرفع، وشبكات كهرباء داخلية تضم أكثر من 100 ألف برج وعمود كهرباء، بما يدعم تشغيل البنية التحتية العملاقة للمشروع وتحقيق أهداف التوسع الزراعي والتنمية المستدامة.