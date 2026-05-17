إعلان

الرئيس السيسي يكشف حجم البنية التحتية العملاقة لـ"الدلتا الجديدة"

كتب : أحمد الجندي

12:18 م 17/05/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع "الدلتا الجديدة" يُعد من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، موضحًا أن مسار المشروع يمتد لنحو 150 كيلومترًا، ويضم أكثر من 13 أو 14 محطة رفع، مشيرًا إلى أن كل محطة تمثل مشروعًا ضخمًا قائمًا بذاته.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة: "عندما نقدم المشروع بصورة مختصرة، فإننا لا نعطي حجم الجهد الحقيقي الذي بذلته الدولة"، موضحًا أن إنشاء محطة رفع واحدة فقط يكشف حجم العمل الضخم المنفذ.

ولفت إلى أن الدولة أقامت ما بين 13 و15 محطة رفع في الجزء الشمالي وحده، إلى جانب تنفيذ أعمال حفر وتبطين لمسارات تمتد لنحو 150 كيلومترًا، مع مسارات مماثلة تقريبًا في الجزء الشرقي، بإجمالي يصل إلى نحو 300 كيلومتر تخدم منظومة نقل المياه إلى المحطات.

وأوضح السيسي أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء شبكة متكاملة لنقل المياه داخل مساحة 2.2 مليون فدان، إلى جانب تنفيذ شبكات كهرباء خاصة بمحطات الرفع، وشبكات كهرباء داخلية تضم أكثر من 100 ألف برج وعمود كهرباء، بما يدعم تشغيل البنية التحتية العملاقة للمشروع وتحقيق أهداف التوسع الزراعي والتنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدلتا الجديدة الرئيس السيسي استصلاح الأراضي المشروعات القومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
أخبار البنوك

تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
هانتا وإيبولا يعيدان شبح الأوبئة العالمية.. وأفريقيا وأوروبا في دائرة الخطر
شئون عربية و دولية

هانتا وإيبولا يعيدان شبح الأوبئة العالمية.. وأفريقيا وأوروبا في دائرة الخطر
متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
أخبار مصر

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
الرئيس السيسي: لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل حتى مع التوسع الزراعي
أخبار مصر

الرئيس السيسي: لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل حتى مع التوسع الزراعي
عقوبة دخان الشكمان.. غرامة تصل لـ15 ألف جنيه وسحب الرخصة
حوادث وقضايا

عقوبة دخان الشكمان.. غرامة تصل لـ15 ألف جنيه وسحب الرخصة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة