لم تعد أخبار نجوم الفن والمشاهير تقتصر على أعمالهم الفنية أو الإعلامية فحسب، بل أصبحت مقتنياتهم الشخصية وخاصة "السيارات الفارهة" التي تعد مادة دسمة للجدل وتصدر التريند، ومن بين المشاهير الإعلامية ياسمين عز التي ظهرت بـ "بنتلي" وأسطول سيارات النجم محمد رمضان بالإضافة إلى سيارات عمر كمال وأخيرا سيارة جيهان الشماشرجي الفارهة التي اشترتها مؤخرا.

إليكم أبرز ما تم تداوله حول سيارات بعض النجوم والمشاهير في السطور التالية:

ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن شرائها سيارة جديدة فارهة من نوع بنتلي موديل 2026، حيث نشرت فيديو عبر سحابها على إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "اشتغلي وانجحي وابدعي، كوني رقم واحد في مجالك، حققي أحلامك بكل يسر، الحمد لله على كل نعمك يا حبيبي يا الله".

وتبدأ أسعار سيارات "بنتلي" التي حرصت ياسمين عز على شراء سيارة من نوعها ابتداء من سعر 16 مليون جنيه، ووصل سعر السيارة التي اشترتها ياسمين لـ 26 مليون جنيه.

جيهان الشماشرجي

تعد جيهان الشماشرجي من أحدث الفنانات اللاتي اشترين سيارات جديدة فاخرة، حيث احتفلت بشراء سيارة فاخرة جديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لها أثناء استلام السيارة، وظهرت وهي تزيل الغلاف عن السيارة وتزغرد فرحا بها.

محمد رمضان

يعد النجم محمد رمضان، من أشهر الفنانين المهتمين باقتناء السيارات الفارهة، حيث يمتلك لأسطول سيارات هو الأضخم والأغلى، والتي تتنوع بين السيارات الكوبيه و الـSUV و السيدان الفاخرة وسيارة لامبورجيني - طراز افنتادور وبورشه 718 بوكستر.

ومن أحدث صفقاته

فيراري (Ferrari 296 GTB) التي انضمت مؤخرا لمجموعته، ويقدر سعرها قرابة الـ 18 مليون جنيه مصري.

ومن بين سياراته أيضا مكلارين (McLaren 720S) وهى سيارة خارقة يبلغ سعرها حوالي 300 ألف دولار - ما يعادل 15-20 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارته الشهيرة رولز رويس كولينان التي تعد من أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم.

عمر كمال

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال ببرنامج "كلام الناس" عن امتلاكه لأسطول يضم 5 سيارات، أبرزها:

مرسيدس G-Class: وهي السيارة الأغلى في مجموعته، حيث يبلغ سعرها حاليا حوالي 9 ملايين جنيه. مشيرا إلى أن امتلاك السيارات بالنسبة له هو نوع من المكافأة لنفسه بعد سنوات من التعب.

