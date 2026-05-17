سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:15 م 17/05/2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر اليورو اليوم؟

ارتفع سعر اليورو اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر اليورو في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك مصر: 61.86 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و62.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.78 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و62.19 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.86 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و62.27 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.86 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و62.31 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

