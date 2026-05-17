قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لمصر يظل أمرًا بالغ الصعوبة في ظل حجم التعداد السكاني الحالي.

وأوضح الرئيس، خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة: "بتكلم على بلدنا هنا، مهما عملت لا يمكن أبدًا أحقق اكتفاء ذاتي، بقول كده ليه؟ لأن دايمًا بتكلم على الوعي بينا وبين بعضنا.. مش ممكن حتى لو ضفنا 2 أو 3 مليون فدان زيادة فوق الـ4 وشوية اللي بنتكلم عليهم، نحقق اكتفاء ذاتي لـ110 مليون إنسان، وأنا أتمنى ده".

وأضاف أن عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يرجع فقط إلى نقص المياه أو الأراضي، موضحًا: "لو بنتكلم عن الذرة للمواشي والدواجن بنحتاج 14 إلى 17 مليون طن، ولو ضفنا القمح وغيره، فالأراضي الزراعية بدورتها السنوية لا يمكن أن تغطي كل الاحتياجات".

وأكد أن هذه المعطيات تعكس حجم التحدي المرتبط بالزيادة السكانية واحتياجات الدولة من الغذاء.