محمد إمام يحتفل بـ عيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام: أنجح فنان في التاريخ

كتب : منى الموجي

12:20 م 17/05/2026

محمد إمام

احتفل الفنان محمد إمام بـ عيد ميلاد والده "الزعيم" عادل إمام، الذي يوافق اليوم 17 مايو من كل عام، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الجمهور يهنئ عادل إمام بـ عيد ميلاده

ونشر إمام فيديو يشير إلى احتفال عادل إمام بعيد ميلاده الـ86، وعلق الأول "عيد ميلاد الزعيم.. أنجح فنان في التاريخ"، ولاقى المنشور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: ما شاء الله ربنا يعطيه الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وسلامة يا زعيم، كل سنة والزعيم بألف خير، ربنا يخليه ويبارك في عمره.

آخر أعمال عادل إمام

جدير بالذكر أن الزعيم يغيب عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ تقديمه مسلسل فلانتينو الذي عُرض في رمضان 2020، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، وشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، سمير صبري، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"

بفارق 20 ألف جنيه.. تشتري جيلي جالاكسي Ex2 أم دونج فينج Box الكهربائية؟
