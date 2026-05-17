احتفل الفنان محمد إمام بـ عيد ميلاد والده "الزعيم" عادل إمام، الذي يوافق اليوم 17 مايو من كل عام، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الجمهور يهنئ عادل إمام بـ عيد ميلاده

ونشر إمام فيديو يشير إلى احتفال عادل إمام بعيد ميلاده الـ86، وعلق الأول "عيد ميلاد الزعيم.. أنجح فنان في التاريخ"، ولاقى المنشور إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: ما شاء الله ربنا يعطيه الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب وبخير وسلامة يا زعيم، كل سنة والزعيم بألف خير، ربنا يخليه ويبارك في عمره.

آخر أعمال عادل إمام

جدير بالذكر أن الزعيم يغيب عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ تقديمه مسلسل فلانتينو الذي عُرض في رمضان 2020، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، وشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، سمير صبري، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا ياسين، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

