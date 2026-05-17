منح مركز السينما العربية، الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المشهد السينمائي إقليميًا ودوليًا، خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين.

تعليق حسين فهمي على منحه جائزة شخصية العام السينمائية

وعبر حسين فهمي عن سعادته بالتكريم قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تمامًا أن تلك المبادرات هي السبيل لاستعادة مكانة الفن العربي عالميًا، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".

تكريم حسين فهمي تقديرا لجهوده

وقام بتسليم التكريم مؤسسا مركز السينما العربية: علاء كركوتي وماهر دياب، وأكدا أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود فهمي المستمرة في الحفاظ على مكانة مصر كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مهرجان القاهرة السينمائي "يعكس هذا الاختيار الدور المحوري الذي أداه حسين فهمي منذ عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2022، ومبادراته لدعم المواهب، والبدء في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان. كما أسهم في توسيع أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومهرجانات كبرى في الصين.

أفلام حسين فهمي

تخرج حسين فهمي في المعهد العالي للسينما، ويحمل درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا. يضم رصيده أكثر من 200 عمل فني. ومن أشهر أفلام: العار، جري الوحوش، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، موعد على العشاء، اللعب مع الكبار، الدموع الساخنة، حافية على جسر الذهب، خطيئة ملاك، وضاع حبي هناك.

اقرأ أيضا:

أمير رمسيس يعلق على أزمة منع صعايدة من دخول فيلم أسد

عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"