حرصت الإعلامية سهير جودة على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الإعلامية لميس الحديدي، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشرت سهير جودة مجموعة صور جمعتهما معًا، ووجهت لها رسالة مليئة بكلمات التقدير والمحبة.

ماذا كتبت سهير جودة في عيد ميلاد لميس الحديدي؟

وكتبت سهير جودة: "لميس الحديدي… سيدة الشاشة الحديدية التي صنعت من المنطق حوارًا، ومن المهنية نهجًا كاملًا لا يشبه سواه".

وأضافت: "في زمن تزدحم فيه الشاشات، وتعلو فيه الأصوات أكثر مما تُقال الأفكار، تظل بعض الشخصيات عصية على التكرار، فهي ليست مجرد إعلامية ناجحة، بل امرأة استطاعت أن تجعل للعقل جاذبيته الخاصة، وللأسئلة قيمتها، وللهدوء هيبته".

وتابعت في رسالتها: "تدخل إلى أي حوار وهي ممسكة بخيوطه بثقة وفيها شيء نادر، ذلك المزيج الصعب بين الصرامة والونس، بين الحسم والرقة، بين امرأة تعرف جيداً كيف تُدير الحوار، وإنسانة لا تزال تحتفظ بقدرتها على الوصول للناس ببساطة حقيقية، وربما لهذا بقيت مختلفة كل هذه السنوات".

ووجهت لها التهنئة في ختام حديثها، وكتبت: "كل سنة وهي طيبة، وكل سنة ولميس الحديدي تثبت أن بعض الحضور لا يبهت، لأن مصدره الحقيقي عقل حيّ، وشخصية تعرف قيمتها جيدًا".

رسالة لميس الحديدي لجمهورها

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي احتفلت بعيد ميلادها مؤخرًا ووجهت رسالة خاصة لجمهورها ومتابعيها.

وكتبت لميس الحديدي في تدوينة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لا أكتب عن مشاعري كثيرا وأعتبرها دائما شأناً يخصني وحدي، لكن هذه المرة و هذا اليوم بالذات (عيد ميلادي).

وأضافت: "في عنقي ديّن يجب أن أسدده لكم جميعًا، ليس فقط لمحبتكم اليوم و لكن طوال الفترة الماضية هو ديّنٌ من الإمتنان والشكر والعرفان لكل الحب الذي غمرني من كل مكان من أهلي وأصدقائي وزملائي وجمهوري، وهؤلاء الذين لا يعرفونني شخصياً، الذين يقابلونني في أي مكان و كأننى واحدةٌ منهم".

اقرأ أيضا.

تركي آل الشيخ يروج لحفل أنغام في عيد الأضحى

عادل إمام يكشف أسرارًا عن حياته لأول مرة على MBC مصر في هذا الموعد