أشعل النجم محمد رمضان مجدداً النزاع الساخن حول هوية النجم الأعلى أجراً في مصر، وذلك خلال التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "أسد".

وقال محمد رمضان: "أسد أنا غبت بسببه عن السينما والدراما 3 أعوام، إيماناً بهذا المشروع؛ خسارة مادية طبعاً خسارة مادية، أغلى ممثل يقول لن أقدم دراما تليفزيونية أو سينما".

وتأتي تصريحات النجم المثير للجدل، عقب النزاع الذي زادت سخونته في رمضان الماضي، وخاصة بين النجوم عمرو سعد وأحمد العوضي، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

عمرو سعد



علق الفنان عمرو سعد على الجدل حول صاحب لقب الأعلى أجراً، مشيراً إلى أنه الأعلى.

وقال عمرو سعد، في حواره مع برنامج "ET بالعربي": "يمكن من 5 سنين مبتكلمش في الحكاية دي وبقرأ حاجات كتير وبشوفها، بس مش بعلق، ولكن عمرو أديب قالها لأن عنده معلومة، وأؤكد لك مفيش محطة في مصر ولا منصة ولا منتج إلا ويعلم أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله مش في مصر بس".

وأوضح: "لكن مش معنى إني أعلى أجر، أو أعلى قيمة تسويقية إني أنا الأفضل، وأنا مبحبش صيغة المقارنات، بس بما إني اتسألت لازم أكون صريح".

أحمد العوضي



ظهر الفنان أحمد العوضي في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وقال: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل (فهد البطل) الأعلى بحثاً في مصر سنة 2025، زي ما كان (حق عرب) الأعلى بحثاً في 2024، وكان رقم واحد في مصر".

وتابع: "إن شاء الله مسلسل (علي كلاي) هيبقى الأعلى بحثاً والأعلى مشاهدة عشان يبقى 3 سنين على التوالي الأول".

وأضاف: "زي ما كان (فهد البطل) رقم 1 في مصر وعلى مستوى العالم العربي، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجراً في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعاً".

محمد إمام



علق الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وكتب: "عادل إمام هو مازال أعلى أجر في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".

وأضاف بطريقة كوميدية: "في نجوم كبار بيجيبوا أعلى الإيرادات.. بس ده ما يمنعش إن أنا برضه الأعلى أجر فيهم".

