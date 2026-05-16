تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات بلاغ يتهم مطرب المهرجانات حمو بيكا بسرقة عدد من محتويات فيلا مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب إتلاف أجزاء منها وعدم سداد مرافقها.

طبيب يتقدم ببلاغ ضد حمو بيكا

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتقدم طبيب بشري، يبلغ من العمر 68 عامًا، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، بصفته وكيلًا عن ابنته المالكة لفيلا داخل كمبوند "مينا جاردن سيتي" بمنطقة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مقدم البلاغ إن ابنته أبرمت عقد إيجار مع حمو بيكا، بصفته مدير شركة "VIP" للإنتاج الفني، لمدة خمس سنوات تبدأ من يناير 2025.

إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة

وبحسب البلاغ، طلب المستأجر إنهاء التعاقد وإخلاء الفيلا خلال شهر مارس 2026، قبل انتهاء المدة المتفق عليها بالعقد.

وأضاف مقدم البلاغ أنه عقب مغادرة المستأجر، توجه لتفقد الفيلا، ليكتشف اختفاء عدد من المنقولات والمحتويات الخاصة بها.

اختفاء منقولات ووجود تلفيات داخل الفيلا

وأشار الطبيب في بلاغه إلى أن المنقولات المفقودة تضمنت وحدة صوت، و5 سجاجيد، و"كنسول" فضيًا، وكرسي سفرة.

كما أوضح وجود تلفيات داخل الفيلا، شملت الحوائط والستائر وأدوات السباكة، فضلًا عن تراكم فواتير الكهرباء والمياه وعدم سدادها لمدة عام كامل.

محاولات ودية فشلت قبل تحرير المحضر

وأكد مقدم البلاغ أنه حاول التواصل مع المشكو في حقه أكثر من مرة لإنهاء الأزمة بشكل ودي وإعادة المنقولات المفقودة، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

تحريات لكشف ملابسات الواقعة

وكلفت الأجهزة الأمنية رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة وفحص ملابسات البلاغ، للوقوف على حقيقة الاتهامات وظروف الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

