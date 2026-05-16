كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل ما حدث في حفل المطربة أنغام على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة.

ونشرت لميس الحديدي، مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول مرة أحضر حفلة جماهيرية لأنغام.. حشد ضخم في الأرينا بالتجمع الخامس وصل إلى حوالي١٠ آلاف من الجماهير.. أطلت أنغام بفستان أصفر أنيق وبعد أغنيتين توقف الحفل وانسحبت أنغام من على المسرح".

وتابعت: "كان هناك هرج وسط الجماهير لكن لم يكن واضحا لنا ماذا حدث، وعلمنا بعد ذلك أن جزءا من المدرجات المخصصة للجمهور قد سقط وحفاظا على السلامة توقف الحفل حتى تم نقل الجمهور إلى مكان آخر.. لم يغادر أحد الحفل وبقى الناس في انتظار أنغام ..وبعد اعتذار المنظمين عادت أنغام من جديد بابتسامها الرائعة وباحترافية شديدة تجاوزت الموقف فالجماهير في انتظارها وملأت الفضاء غناء وطربا و سعادة".

وأوضحت: "أنغام ملكة الغناء اللايف تسيطر بصوتها وأدائها على المسرح والجماهير في براعة وإتقان وعذوبة.. الجمهور حافظ الأغاني كلها و طبعا عندما غنت "مش حبيبي بس" كان صوت الجمهور يغني معها في انسجام كبير وطلبوا منها إعادتها".

وأضافت: "الحفل حضرته مع عدد من الأصدقاء والفنانين الملحن عزيز الشافعي وإيهاب عبدالواحد، محمد فراج، بسنت شوقي، شيكو، هيثم شاكر، الكاتبة رنا أبو الريش كاتبة مسلسل اتنين غيرنا.. شكرا أنغام على وجودك معنا".

توقف حفل النجمة أنغام أمس الجمعة الذي أقيم على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة بشكل مفاجئ، بعد سقوط ستاند الإضاءة، إذ اضطرت أنغام لمغادرة المسرح لحين احتواء الموقف والاطمئنان على الحضور، حيث طلبت الجهة المنظمة الإسعاف للاطمئنان على الجمهور والتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة.

