شاركت الفنانة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور خطفت من خلالها الأنظار إليها.

أحدث ظهور لـ يارا السكري

ونشرت يارا السكري، الصور التي ظهرت فيها وهى تصفف شعرها وممسكة كلب بيدها، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وتفاعل الجمهور مع إطلالة يارا السكري وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "قمر، ما شاء الله، هو في حلاوة كدة، عسل أوي، أجمل النساء، تحفة، وجه القمر".

يارا السكري تشارك في مسلسل علي كلاي

يعد مسلسل "علي كلاي" هو آخر أعمال الفنانة يارا السكري الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2026.

ودارت أحداثه حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

